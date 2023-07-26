По его словам, Украина находится на постоянной связи с Бундесвером и обменивается опытом и получает советы.

У руководства Бундесвера "на стратегическом уровне" нет замечаний к тому, как действуют и проводят контрнаступление ВСУ.

Об этом сказал посол Украины в Германии Алексей Макеев в комментарии "Укринформу". "Мы обращаемся к немецким партнерам с просьбой проводить так называемый After Action Review – это процедура, которая проводится после операций, после каждого дня учений, что было сделано правильно, что нет", - пояснил украинский дипломат. Он уточнил, что эта процедура проводится как на тактическом, так и стратегическом уровне и является частью подготовки ВСУ.

Макеев уточнил, что "на стратегическом уровне нет никакого недовольства теми или иными действиями ВСУ".

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По его словам, Украина находится на постоянной связи с Бундесвером и обменивается опытом и получает советы. Посол добавил, что Украина очень ценит советы относительно того, что и как надо делать.

Также посол уточнил, что в Берлине понимают ситуацию с недостаточным количеством вооружения для ВСУ, в частности бронетехники, систем ПВО и самолетов.

Контрнаступление ВСУ

Издание Bild ранее опубликовало данные о том, что Бундесвер выдал секретный документ с критическими оценками использования ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны.

При этом западные партнеры Украины уже не раз озвучивали причину медленного продвижения контрнаступления и свои положительные оценки действий ВСУ.

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