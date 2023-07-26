Были уничтожены БПЛА, а также много военной техники.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщается в утренней сводке, наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В то же время бойцы ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Видео дня

Российские оккупанты 25 июля нанесли 1 ракетный и 65 авиационных ударов, совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак врага есть пострадавшие среди гражданского населения. При этом жилые дома и другая гражданская инфраструктура подверглись разрушениям.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ наступают на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинским военным на юге Донетчины удалось продвинуться на 750 метров вглубь в районе Старомайорска и на 500 метров вдоль линии фронта.

По мнению экспертов, уже в ближайшее время может открыться новое направление фронта в Херсонской области. Им может стать участок в Херсонской области на месте высохшего после теракта россиян Каховского водохранилища.

Вас также могут заинтересовать новости: