Украинцам на оккупированных территориях нужно быть осторожными, отметила вице-премьер.

Российские захватчики готовятся к совершению террористических актов в храмах на временно оккупированных территориях Украины на Рождество Христово 2023.

Гражданам не стоит посещать места, где может быть толпа, об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Telegram.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", - заявила Верещук.

Видео дня

Путинское рождественское перемирие - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 00:00 7 числа "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения".

В Кремле призвали Украину сделать то же самое.

Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас Россия хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить продвижение украинских войск на Донбассе и подогнать ближе к позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: