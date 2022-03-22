Жителям Киевщины необходимо соблюдать комендантский час, отметил советник министра внутренних дел.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко просит граждан не паниковать из-за призыва мэра Борисполя Владимира Борисенко по возможности уехать из города.

Об этом Денисенко сказал в эфире информационного телемарафона во время утреннего включения.

"Сейчас в соцсетях началась паника о том, что вот завтра начинается наступление, и завтра будет уничтожен Борисполь... Мэр Борисполя сказал: если женщины и дети уедут, то мужчинам просто будет легче оборонять город от теоретически возможных в будущем атак врага. Я на этом хотел бы акцентировать внимание. Потому что началась паника, как в сетях самого Борисполя, так и в окружающих селах, и вообще на Киевщине", - сказал Денисенко.

Он напомнил, что на Киевщине и в столице продолжается комендантский час и призвал соблюдать соответствующие требования.

"Причина, как и в прошлый раз, - существует много угроз от диверсионных групп. Так проще ловить этих диверсантов и уничтожать. Все идет по плану, все нормально", - подчеркнул советник министра.

Он напомнил, что накануне вражеские войска выгнали из города Макаров Киевской области.

По информации Денисенко, в районе Стоянки, Димера продолжаются бои.

"Это западные территории Киевщины. Там действительно идут локальные бои, продолжается зачистка этих мест. К сожалению, не можем сказать, что обеспечили на 100% защиту населения. Враг прячется в лесах, в определенных селах. Мы его отлавливаем, чтобы вопрос безопасности был решен", - сказал он.

В то же время Денисенко напомнил, что Иванков до сих пор оккупирован, но силы обороны концентрируются для того, чтобы освободить север Киевщины.

Для обеспечения безопасности в столице и Киевской области 21 марта ввели комендантский час. Он начался в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 21 марта мэр Борисполя Владимир Борисенко в видеообращении призвал жителей уехать из города.

"Обращайтесь на call-центр. Будут организованы группы. Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг. Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш call-центр, и по возможности уехать из города", - сказал Борисенко.

Напомним, 24 февраля рано утром российские войска ворвались на украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин назвал войну против Украины "военной операцией", цель которой - это якобы "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.

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