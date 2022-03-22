Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко просит граждан не паниковать из-за призыва мэра Борисполя Владимира Борисенко по возможности уехать из города.
Об этом Денисенко сказал в эфире информационного телемарафона во время утреннего включения.
"Сейчас в соцсетях началась паника о том, что вот завтра начинается наступление, и завтра будет уничтожен Борисполь... Мэр Борисполя сказал: если женщины и дети уедут, то мужчинам просто будет легче оборонять город от теоретически возможных в будущем атак врага. Я на этом хотел бы акцентировать внимание. Потому что началась паника, как в сетях самого Борисполя, так и в окружающих селах, и вообще на Киевщине", - сказал Денисенко.
Он напомнил, что на Киевщине и в столице продолжается комендантский час и призвал соблюдать соответствующие требования.
"Причина, как и в прошлый раз, - существует много угроз от диверсионных групп. Так проще ловить этих диверсантов и уничтожать. Все идет по плану, все нормально", - подчеркнул советник министра.
Он напомнил, что накануне вражеские войска выгнали из города Макаров Киевской области.
По информации Денисенко, в районе Стоянки, Димера продолжаются бои.
"Это западные территории Киевщины. Там действительно идут локальные бои, продолжается зачистка этих мест. К сожалению, не можем сказать, что обеспечили на 100% защиту населения. Враг прячется в лесах, в определенных селах. Мы его отлавливаем, чтобы вопрос безопасности был решен", - сказал он.
В то же время Денисенко напомнил, что Иванков до сих пор оккупирован, но силы обороны концентрируются для того, чтобы освободить север Киевщины.
Для обеспечения безопасности в столице и Киевской области 21 марта ввели комендантский час. Он начался в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 21 марта мэр Борисполя Владимир Борисенко в видеообращении призвал жителей уехать из города.
"Обращайтесь на call-центр. Будут организованы группы. Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг. Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться на наш call-центр, и по возможности уехать из города", - сказал Борисенко.
Напомним, 24 февраля рано утром российские войска ворвались на украинскую территорию. Президент РФ Владимир Путин назвал войну против Украины "военной операцией", цель которой - это якобы "демилитаризация" и "денацификация" нашего государства.