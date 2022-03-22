Над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины.

Поселок городского типа Макаров в Бучанском районе Киевской области освобождено от оккупантов.

Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

"В течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, оккупанты предпринимали несколько попыток захватить Макаров.

2 марта Главнокомандующий Валерий Залужный информировал, что 14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР ВСУ освободили Макаров и закрепились там. Впоследствии контроль над поселком снова был потерян.

По состоянию на утро 21 марта было известно, что Макаровская община под обстрелом врага.

Накануне председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк информировал, что Макаров - одно из наиболее опасных направлений Киевщины.

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