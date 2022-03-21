Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен.

Для обеспечения безопасности в столице и Киевской области в понедельник, 21 марта, вводят комендантский час. Начнется он сегодня в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В этот период магазины, аптеки, заправки и прочие заведения работать не будут.

"Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Соблюдаем правила военного положения. Верим в наши вооруженные силы! Выстоим! Слава Украине!", - написал Кличко в своем блоге.

Напомним, в Черниговской области сменили время комендантского часа. Ранее он был установлен с 6 вечера до 6 утра, теперь его сократили на два часа. С понедельника, 21 марта, комендантский час на Черниговщине будет с 20:00 до 6:00.

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