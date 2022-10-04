В частности, вражеская атака отражена в районе Каменки.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки противника в районах семи населенных пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды", - говорится в сообщении.

Видео дня

Новые атаки россиян и потери врага - важные новости

За прошедшие сутки захватчики нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов по Украине, пострадали более 20 населенных пунктов.

Авиация Украины за сутки нанесла по врагу 22 удара, поражены 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия попали в ряд важных вражеских объектов, в частности, поразили 2 пункта управления.

Стоит отметить, что по состоянию на 3 октября потери России в Украине составляют около 60 430 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: