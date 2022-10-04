За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки противника в районах семи населенных пунктов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки захватчики нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов по Украине, пострадали более 20 населенных пунктов.
Авиация Украины за сутки нанесла по врагу 22 удара, поражены 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Кроме того, украинские ракетные войска и артиллерия попали в ряд важных вражеских объектов, в частности, поразили 2 пункта управления.
Стоит отметить, что по состоянию на 3 октября потери России в Украине составляют около 60 430 человек.