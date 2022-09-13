После вывода российских войск из Изюма Кремль потерял важный плацдарм, отмечается в публикации.

Стремительные успехи Вооруженных сил Украины на фронте продолжают ломать планы России.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что после вывода российских войск из Изюма в Харьковской области Кремль потерял самый важный потенциальный плацдарм для нападения на части Донбасса, которые находятся под контролем Украины.

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"Даже промежуточные цели второго порядка, которые поставила перед собой Россия, – поглотить Донецк и Луганск – недостижимы", – заявил бывший британский дипломат в России и Беларуси Гулд-Дэвис.

"Сейчас Кремль стоит перед самым трудным выбором в войне.. Время не на их стороне", – добавил он.

Напомним, ранее в Белом доме назвали продвижение Вооруженных сил Украины на фронте "быстрым и ошеломляющим", особенно на северо-востоке страны.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

13 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что реальное количество освобожденных территорий в Харьковской области почти вдвое больше названных (свыше 300 населенных пунктов).

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