Из-за вражеских обстрелов пострадали десятки населенных пунктов.

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов по территории Украины, пострадали более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщается на странице Генштаба в Facebook.

"За минувшие сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Зайцево, Марьинка и Бахмут", - говорится в сообщении.

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Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник осуществлял обстрелы из танков и артиллерийских систем различных типов.

Так на Слобожанском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Стрелечье и Двухлетняя.

На Краматорском направлении под вражеские обстрелы попали Белогоровка, Верхнекаменское и Серебрянка. Также враг осуществлял минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

В Генштабе также сообщили, что на Бахмутском направлении оккупанты били в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцевое, Яковлевка, а на Авдеевском направлении вражеским обстрелам подверглись Авдеевка, Марьинка, Новоукраинка, Новомихайловка и Сухая Балка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Среди них - Новояковлевка, Гуляйпольское, Новоселка, Новополь, Зализное и Богоявленка.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Вражеские обстрелы Украины - важные новости

В ночь на 4 октября российские захватчики снова нанесли ракетные удары по Харькову. В результате вражеского обстрела повреждено предприятие в Холодногорском районе областного центра.

В Новобаварском районе города в результате ракетного удара повреждена критическая инфраструктура. Жертвой вражеского обстрела стала 46-летняя женщина.

По данным МВД, по состоянию на начало сентября из-за обстрелов Украины, совершенных россиянами, уже погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тыс. - ранены.

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