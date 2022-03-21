Были бои и обстрелы в Гостомеле, Буче и Ирпене, отметили местные власти.

В Киевской области за прошедшие сутки было неспокойно, оккупанты обстреливали населенные пункты.

Об этом сообщается в переданной УНИАН утренней сводке областных военных администраций.

В сообщении отмечается, что проходят постоянные бои в направлении Житомирской трассы.

Макаровская громада под обстрелом врага, а ночью обстреляли Петрушки, Шпитьки, что повлекло пожары частных домов.

Многие села в Бучанском районе находятся в оккупации, что приближает гуманитарную катастрофу, потому что враг обстреливает села, и люди не имеют возможности уехать.

Кроме того, происходят бои и обстрелы в Гостомеле, Буче, Ирпене.

В Броварском районе на территории трех громад находится вражеская техника. Оккупанты периодически осуществляют хаотичные обстрелы.

В то же время город Славутич отрезан от поставок продуктов питания, лекарств, вещей первой необходимости.

Напомним, 24 февраля рано утром РФ ворвалась на территорию Украины. Российский президент Владимир Путин назвал войну с Украиной "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и"денацифицировать" страну.

Оккупанты сначала обстреливали военные объекты, а потом атаковали и мирные города, в частности - Киев.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что захват Киева до сих пор остается приоритетом Кремля в войне против Украины.

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