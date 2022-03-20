Гуманитарный кризис грозит биосферному заповеднику "Аскания-Нова", а также национальным природным паркам "Азово-Сивашский", "Джарылгачский" и другим.

Российское военное вторжение наносит непоправимый ущерб экологической системе страны и нарушает права граждан на безопасную окружающую среду.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В регионах Украины, где продолжаются активные боевые действия, накопилось большое количество ракет, неразорвавшихся боеприпасов. Это имеет угрозу как для жизни людей, так и для окружающей среды на много лет. Природные экосистемы страдают из-за фортификационного строительства, повреждений их взрывами, военным транспортом, пожарами", – констатирует омбудсмен.

В частности, по словам Денисовой, вдоль Азово-Черноморского побережья, восточного и северного границ Украины часть национальных парков оказалась в зоне гуманитарного кризиса из-за невозможности доставить туда корма для животных и птиц, например, биосферный заповедник "Аскания-Нова", национальные природные парки "Азово-Сивашский", "Джарылгачский" и другие.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, агрессор ведет боевые действия на территории 900 объектов природно-заповедного фонда площадью 12 406,6 кв. км (1,24 млн га), что составляет около трети площади природно-заповедного фонда Украины. Под угрозой уничтожения находятся около 200 территорий площадью 2,9 млн га.

"Действия российских вооруженных сил во время вторжения грубо нарушают права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду. Согласно I Протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, запрещаются методы или средства ведения войны, которые имеют целью или могут привести к причинению такого ущерба. Призываю мировое сообщество усиливать давление на государство-террориста для прекращения военных действий в Украине", – добавила Денисова.

Как сообщал УНИАН, ранее в ГСЧС предупредили, что курение травы и мусора будут приравнивать к диверсиям.