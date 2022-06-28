Противник продолжает бить из артиллерии, отметили в Генштабе украинской армии.

Украинские защитники отразили штурмовые действия российских оккупантов на Харьковском и Славянском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Перемога, Яворское, Русская Лозовая, Циркуны, Чепель, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное и Уды. Также российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Яворское. Украинские воины отбили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах населенных пунктов Дементиевка, Довгалевка и Залиман. Противник вел воздушную разведку БПЛА вблизи Кутузовки и Циркунов", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, на Славянском направлении наши войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка, захватчики отошли.

В то же время, артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах населенных пунктов Адамовка, Краснополье, Долина, Дубравное, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушеваха, Курулька и большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дубравное.

На Краматорском направлении, как сообщили в Генеральном штабе, противник активных действий не вел. Осуществлял огневое поражение из реактивных систем залпового огня неподалеку Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаревки.