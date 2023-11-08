Также уничтожено было, в том числе 29 артиллерийских систем и восемь танков.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 780 российских оккупантов, которые пришли на нашу землю с войной.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 307 тыс. 640 (+780 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 5 тыс. 301 (+8) единицу, боевых бронированных машин – 9 тыс. 996 (+22), артиллерийских систем – 7 тыс. 439 (+29), реактивных систем залпового огня - 872 (+3).

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Средств противовоздушной обороны захватчиков было уничто жено 572 (+2), самолетов – 322, вертолетов – 324, беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 тыс. 567 (+10), крылатых ракет – 1 тыс. 556.

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 20 единиц, подводных лодок – 1, автомобильной техники и автоцистерн – 9 тыс. 814 (+47), а специальной техники – 1 тыс. 54 (+5). В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 8 ноября, Генштаб проинформировал, что за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также четыре - по его зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, ракетные войска поразили семь артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, Вооруженные силы Украины отразили десятки атак на нескольких направлениях.

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