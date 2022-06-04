Слаженно сработали четверо пограничников.

Четверо воинов Государственной пограничной службы Украины полностью сожгли российскую технику и сняли эффектное видео.

Ролик опубликовала ГПСУ.

Отмечается, что на видео – результат слаженной работы пограничников с позывными "Рубеж", "Мускат", "Джонни" и "Роза". На кадрах видно, как ярко пылает российский танк.

Воины не сдерживали эмоций. Один из пограничников немного "расстроился", ведь очень хотел затрофеить вражеский танк.

"Вы же знаете, на что можно смотреть вечно. Парни готовы уничтожать вражескую технику вплоть до нашей Великой Победы", - отметили в ГПСУ.

Ранее спецназовцы СБУ одним ударом уничтожили 82 оккупантов с их техникой.

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