Российские захватчики жалуются, что на них давят ВСУ.

Защитники Украины продвигаются на Сватовском направлении в Луганской области. Захватчики идут в оборону и вынуждены идти в бой против украинских защитников.

"Вот идет прорыв в нашем направлении, там рота одна под п*здоган попала, под замес, нам пол часа дали, мы должны выдвинуться в ним на помощь оборону сдержать", - заявил оккупант в перехвате, который обнародовала украинская раазведка.

При этом отмечается, что в украинской группировке примерно 30-40 человек, а россиян всего 11.

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"Там большая группировка давит. Сейчас своих соберу, сядем на броню и будем туда выдвигаться, весь боеприпас сказали с собой брать", - подытожил российский военный.

Бои за Сватово - что изестно

Аналитики Института изучения войны рассказали об изменениях на фронте. Оказалось, что рашистам становится все "жарче" под Сватово. Оккупанты боятся наступления.

29 января глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом продвигаться в направлении Кременной и Сватово в Луганской области.

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