Оккупанты пытаться восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная.

Аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об изменениях на фронте. Оказалось, что рашистам становится все "жарче" под Сватово. Оккупанты боятся наступления.

Так, в новом отчете аналитики сообщили, что российские силы продолжают пытаться восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная. Однако значительными их успехи назвать сложно.

Российские блогеры и пропагандисты продолжают давать прогнозы о том, как будет действовать Украина. Они утверждают, что украинские силы ждут наступления оккупантов в восточной части Харьковской области (10-15 км к северо-востоку от Купянска). Однако пропагандисты также считают, что украинские силы планируют контрнаступление вблизи Луганской области (18 км к северо-западу от Сватово) и используют диверсионно-разведывательные группы для оценки возможностей российских сил в этом районе.

Видео дня

Также они говорят, что ВСУ устраивают "жару" рашистам, ведь они усилили артиллерийский огонь на линии Сватово-Кременная. Аналитики привели информацию о "бавовне" в больнице Новоайдара, где погибли минимум 14 окупантов.

"Украинские силы, вероятно, усиливают удары по российским позициям в глубоком тылу Луганской области, чтобы нарушить российскую логистику и наземные линии связи (ГЛОК), что украинские силы могут использовать для создания условий для будущих контрнаступательных операций", - отметили аналитики ISW.

"Бавовна" на Луганщине

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно о том, что в Новоайдаре Луганской области "прилетело" в госпиталь. Там лечили раненых российских захватчиков. Десятки оккупантов ликвидированы.

Недавно также сообщалось, что "прилетело" в Алчевск. Вследствие этого могло произойти возгорание в районе склада горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

РФ несет огромные потери, из-за чего у них возникает немало новых проблем. К примеру, в Луганской области врачи не хотят лечить раненых рашистов. А все потому, что они больны сифилисом, ВИЧ и туберкулезом.

Вас также могут заинтересовать новости: