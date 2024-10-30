У Путина убеждают, что якобы нет никаких договоренностей и подготовки к переговорам относительно взаимных атак на энергетические объекты.

В Кремле опровергли информацию СМИ о якобы переговорах с Киевом о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Как заявил спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам, публикация Financial Times о "ранней стадии" переговоров РФ и Украины Киева о взаимном прекращении атак на объекты энергетики является "вбросом".

"Сейчас очень много вбросов, которые не имеют отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают", - заявил Песков.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что стороны обсуждают будущие переговоры. Посредником в переговорах может быть Катар. Киев пока не комментировал сообщения о возможных переговорах.

Украинский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сообщил о снижении частоты ударов по энергетике в последние недели. Отмечается, что такая договоренность отвечает интересам обеих стран.

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