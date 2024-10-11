Министр энергетики говорит, что оккупанты обстреляли связанные с АЭС подстанции.

Россия меняет маршруты беспилотных летательных аппаратов и ракет, чтобы они проходили рядом с атомными электростанциями Украины. Раньше это случалось редко, но теперь подобное происходит ежедневно.

Об этом в комментарии Financial Times рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он напомнил, что попадание в подстанцию одной из атомных электростанций 26 августа привело к остановке ее работы. С тех пор российские ракеты все чаще пролетают над тремя украинскими АЭС.

По словам министра, аварийно обесточенная станция находится в центре страны, а другие два объекта - у границы со странами Европейского Союза. "Укрэнерго" быстро отремонтировала поврежденные трансформаторы, однако в других случаях оккупанты применили кассетные боеприпасы, поэтому наладить работу так быстро не удалось.

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Галущенко говорит, что августовские атаки усилили страх страны перед ядерной катастрофой, как это было после оккупации Запорожской атомной электростанции. Он уверен, что обстрел именно связанных с АЭС подстанций был спланированным.

Тем временем представители украинских энергетических компаний и чиновники отмечают, что нынешние атаки РФ на энергосистему страны стали более точными, чем осенью 2022 года.

Угроза украинским АЭС

Как сообщал УНИАН, в конце августа Международное агентство по атомной энергии сообщило, что очередной российский массированный обстрел привел к отключению трех энергоблоков Ровенской атомной электростанции.

Кроме того, атака вызвала перепады в энергосистеме страны, из-за чего вечером отключился от сети один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС.

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