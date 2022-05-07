Ранее соответствующее поручение дал президент США Джо Байден, теперь его утвердил Блинкен.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен утвердил выделение 150 миллионов долларов дополнительной помощи безопасности для Украины.

Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.

"Я сегодня утвердил, в соответствии с поручением президента, выделение средств на сумму до 150 млн долларов для предоставления дальнейшей немедленной военной помощи Украине в виде дополнительного вооружения и оборудования из запасов Министерство обороны США", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что этот утвержденный пакет является девятым траншем поставки Украине оружия, техники и оснащения из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

По его словам, отныне общая сумма помощи безопасности для Украины в виде оружия и техники составляет примерно 3,8 млрд долларов, предоставленной с 24 февраля, когда Россия начала свое жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы продолжим предоставлять Украине оружие, которое ее силы эффективно применяют для защиты их страны и свободы своих соотечественников. В дополнение к военной помощи, мы также продолжаем оказывать прямую финансовую поддержку Украине, поддерживаем документирование доказательств зверств России против гражданского населения Украины и меры по продолжению усиления давления на обваливающуюся экономику Путина. Все вместе, эти усилия помогут укрепить позицию Украины за столом переговоров, одновременно продолжая изоляцию России в мире, пока она не прекратит ее бессмысленную выбранную войну против Украины", - отметил Блинкен.

Как сообщал УНИАН, Байден подписал новый пакет военной помощи Украине. Ранее говорилось о том, что новый пакет помощи безопасности предположительно будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы. США передают Украине гаубицы M777 и учат украинских военных пользоваться ими.

Вас также могут заинтересовать новости: