Дроны не остановят войну без пехоты, отметил военный психолог Андрей Козинчук.
В эфире День.LIVE, говоря о роли дронов в этой войне Козинчук отметил: "То что делает дрон - по сути заменяет человека. Разница только в том, что дрон, если упадет - его расстреляют или подавят вражеским РЭБом, то надо просто покупать новый, а иначе было бы, что надо мобилизовать нового военнослужащего, а этого на похороны отправлять. То есть мы, по-сути, гуманизируем, совершенствуем войну, чтобы воевали роботы, боеприпасы, искусственный интеллект. Но под человеческим управлением".
По его словам, создание отдельных войск - Сил беспилотных систем ВСУ - приветствуется военными. "Даже минировать дронами проще. И к примеру, ребятам, которые были в посадочке и к ним трудно добраться из-за мощных обстрелов, им воду отправляли на дронах. По сути, это такой человекозаменитель там, где ситуация сложная", - пояснил он.
В то же время он отметил, что это лишь вспомогательное средство выиграть войну.
"Какие бы у вас ни были крутые дроны, супер-нано технологии, без пехоты войну никакую не выиграем. Надо понимать, что это не такое супероружие, которое остановит войну. Это те средства, которые повысят процент нашей эффективности и немножко приблизят к победе. Но это не ставит точку в войне", - подчеркнул Козинчук.
Создание Сил беспилотных систем
6 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ "О наращивании возможностей сил обороны". В частности, глава государства поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников.
Вчера президент подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 июня 2024 года "О создании в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил".
Согласно приказу министра обороны от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.