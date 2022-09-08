Председатель ОВА призвал жителей области находиться в укрытиях.

Оккупанты наносят удары по Харькову из реактивных систем залпового огня, в результате обстрелов в области погибла женщина.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковщины. В Харькове наносят удары из реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе", - отметил он.

Видео дня

Кроме того, в результате последнего обстрела оккупантами Чугуевского района погибла женщина.

Синегубов призвал жителей области находиться в укрытиях.

Как сообщал УНИАН, вследствие сегодняшнего утреннего удара российских оккупантов по Харькову повреждено административное здание в Индустриальном районе.

В результате удара погибли два человека 21 и 65 лет.

"Ранения получили 5 человек. Двое из них - 49-летний мужчина и женщина 21 года-в тяжелом состоянии. Состояние еще трех пациентов врачи оценивают как среднее, речь идет о мужчинах 31, 52 и 53 лет", - отметил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь медиков.

Вас также могут заинтересовать новости: