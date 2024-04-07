Россияне будут рассчитывать на активное применение авиации и сброс управляемых авиабомб и большую концентрацию сил.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что российские захватчики попытаются прорвать оборону ВСУ на одном-двух направлениях.

Об этом Мусиенко сказал в эфире информационного марафона. Эксперт объяснил, что будет делать РФ для продолжения наступательных действий: "Концентрировать свои силы и пытаться на одном-двух направлениях прорвать линию обороны".

По его словам, оккупанты будут делать то, что пытались сделать ВСУ в 2023 году на юге, но тогда они остановились из-за понимания, какие огромные потери можно понести во время наступательных операций.

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"А Россия может не останавливаться. Вот отличие. То есть, не считаясь с потерями, они будут пытаться эти линии прорывать. И для нас тоже задача, линия обороны, это хорошо. Но все равно иметь оружие и людей, которые эту линию защитят. И надо иметь самое важное - противодействие КАБам", - сказал Мусиенко.

Он отметил, что в 2023 году у Украины не было возможности бить мощными авиабомбами по позициям врага, а у россиян такая возможность будет. Оборонительные позиции не вечны и разрушаются под давлением авиации врага. "Это вызовы, которые будут", - сказал Мусиенко.

"Для них уже закрыты лазейки для фланговых атак. Уже там не пойдешь - там линия обороны. Что делать? Прорываться где-то, где можно прорваться", - добавил эксперт.

Он убежден, что РФ уже готовится к такому сценарию и увеличила количество атак бронетанковыми группами.

"Они думают, что все равно, как бы там ни было, при поддержке авиации, успехи за счет концентрации сил удастся достичь. Поэтому наша задача будет, у нас огромный фронт, определить и точно спрогнозировать направления ударов врага и быть готовыми его там встретить. Тогда проблем не будет", - подчеркнул Мусиенко.

Война в Украине

Военный обозреватель Денис Попович считает, что в возможном летнем наступлении РФ, о котором ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский, революции не произойдет.

Россия давит на ВСУ, чтобы взять город Часов Яр. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, РФ сможет продвинуться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки. В то же время обозреватель считает, что несмотря на значительные силы, которые привлекла РФ вблизи Часового Яра, для продвижения и полной оккупации Донецкой области ей нужно еще больше сил.

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