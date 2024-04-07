Эксперт напомнил, что Россия хочет мобилизовать дополнительные 300 тысяч солдат.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает август реалистичным сроком для начала крупного наступления захватнических войск Российской Федерации с целью прорыва украинского фронта. Свое мнение по этому поводу он высказал в эфире радио FM Галичина.

"Россияне проводят новую мобилизацию - 300 тысяч. Как вы думаете, для чего они это делают? Просто, чтобы держать линию фронта? Так они и сейчас ее неплохо держат. Они и так сейчас в наступлении. Это означает, что они собираются именно переламывать ход войны в свою пользу. Они собираются наступать дальше. И им для этого не хватает того количества людей, которое сейчас воюет", - подчеркнул Дикий.

При этом, он считает реалистичным прогнозом от издания Politico о вероятности большого наступления российских захватчиков в августе.

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"Как раз не раньше. Дело в том, что тот контингент, который наступает сейчас, он на что-то серьезное не способен. Вот сейчас он делает максимум. Россияне из него выжимают максимум возможного. И то, на самом деле, фронт по сути понемногу прогибается. Они же ползут вперед. Они ползут по 100 метров в день, но ползут все это время", - сказал эксперт.

Он напомнил, что уже была потеряна Авдеевка и считает, что скоро могут начаться бои уже в пределах населенного пункта Часов Яр.

"Они ползут, но прорвать фронт и делать какие-то большие прорывы - это явно не с этим контингентом", - добавил Дикий.

По его словам, россияне придерживали новую мобилизацию пока происходили так называемые выборы Владимира Путина.

Он добавил, что мобилизационный цикл занимает где-то 4-5 месяцев.

"Как раз в августе эти 300 тысяч новых "чмонь" будут готовы присоединиться к войне. И выходы на прогноз Politico, что в августе они готовят большое наступление, а тем временем, возвращаемся к тому, что не происходит наша мобилизация, и возникает один логичный вопрос: а кто собственно то их большое наступление будет отбивать? И так мы приходим к тому, что, возможно, пессимистический прогноз Politico абсолютно правильный", - сказал Дикий.

По его мнению, эти 300 тысяч новых мобилизованных будут атаковать "мясными" штурмами, чтобы прорвать фронт.

Россия готовит новое наступление - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, недавно издание Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных, которые служили под командованием генерала Валерия Залужного, писало, что военная картина на фронте мрачная. Россия готовится к большому наступлению в конце лета, а возможно и быстрее. Высокопоставленные военные на условиях анонимности отметили, что существует риск обвала фронта.

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