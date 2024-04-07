Военный обозреватель Денис Попович оценил, куда может попытаться развить наступление РФ в конце мая - начале июня

В предполагаемом летнем наступлении РФ, о котором ранее упоминал президент Украины Владимир Зеленский, революции не случится.

Военный обозреватель Денис Попович утверждает, что Москва хочет конкретный город. Вокруг него Россия рассредоточила усилия уже сейчас. Вероятно, в период конца мая - начала июня, она продолжит наступать на тех же направлениях. "Речь идет скорее о тех направлениях, которые уже есть" - сказал Попович Radio NV.

По мнению аналитика, больше всего тревожит на оперативных направлениях Часов Яр: Россия уже давит на ВСУ, чтобы взять город. Если ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию, РФ сможет продвинуться в сторону Константиновки, Славянска, Краматорска, Дружковки.

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"Это последняя крупная агломерация Донецкой области, которая находится под контролем Украины", - пояснил значение Часового Яра Попович.

В то же время обозреватель считает: несмотря на значительные силы, которые задействовала РФ вблизи Часового Яра, для продвижения и полной оккупации Донецкой область ей нужно еще больше сил.

При текущих темпах Часов Яр точно выстоит еще несколько месяцев. "И несколько лет они такими темпами будут продвигаться к Славянску, Краматорску... Им нужны какие-то решительные действия, которые бы помогли продвинуться быстро", - оценил он.

Что говорят о наступлении РФ эксперты и аналитики

После слов Зеленского о вероятном масштабном наступлении РФ, перспективы врага стали активно обсуждать украинские эксперты и аналитики. В частности, полковник запаса ВСУ Петр Черник говорил: никаких предпосылок волноваться нет. После захвата Авдеевки войска РФ фактически остановились. По мнению Черника, пока что Россия не показала глубоких прорывов обороны ВСУ или же существенного стягивания сил на фронт.

В то же время военный эксперт Алексей Мельник в апреле высказал противоположное мнение. "На одном из участков будет... попытка прорыва", - сказал он украинским СМИ.

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