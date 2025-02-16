Только на Покровском направлении за сутки количество боестолкновений выросло в полтора раза.

Оккупанты, перегруппировавшись, начали вторую волну наступления на Донбассе. Об этом сказал руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Покровском направлении украинские военные мощно сдерживали врага, что привело к серьезным потерям с его стороны, поэтому оккупантам пришлось оттягивать свои силы для перегруппировки.

По словам Лакийчука, это время Силы обороны Украины использовали для контрнаступления на юго-запад и на северо-восток от Покровска и было продвижение на критических направлениях. "Важно даже не продвижение, а то, что разбили те силы, которые сейчас будут снова лезть", - подчеркнул эксперт.

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При этом он добавил, что, вероятно, оккупанты завершили перегруппировку и уже вчера количество боестолкновений возросло в полтора раза, в частности, возле Покровска, Торецка, Часового Яра, а также возле Курахово. "Это говорит о том, что, перегруппировав силы, накопив резервы, враг прибегает ко второй волне наступления на Донбассе", - подчеркнул Лакийчук.

По его словам, несмотря на большие потери в людях, технике, россияне продолжаются "мясные штурмы". При этом эксперт добавил, что оккупанты по количеству ресурсов имеют преимущество, а также у них серьезная авиационная поддержка.

Лакийчук сообщил, что огневая поддержка у врага становится меньше - соотношение между украинскими и российскими ударами уже сейчас 2 к 1 в пользу противника, а раньше была 5 и даже 7 к 1. Он подчеркнул, что за последнее время интенсивность уничтожения российских пушек, артиллерийских систем выросла до 5 раз и это "невероятный результат", потому что у врага начинает не хватать артиллерии, поэтому начали ее "тянуть" из КНДР.

Ситуация на Покровском направлении

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов рассказал, что российские оккупанты на горячем Покровском направлении страдают от обморожений и жалуются на отсутствие провизии.

По его словам, пленные россияне с Покровского направления жалуются на постоянные обморожения и отсутствие провизии, рассказывают что вместо воды едят снег, если повезет топят его, еду собирают по рюкзакам 200-х и эвакуированных 300-х.

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