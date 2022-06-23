В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине есть раненые и погибшие мирные жители.

В результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине погибли два человека, еще десять человек получили ранения.

Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.

"23 июня в результате обстрелов российских оккупантов на Харьковщине есть раненые и погибшие мирные жители. В г. Чугуев есть шестеро раненых, из которых двое детей - шести и девяти лет. В селе Большая Бабка, Чугуевского района, один человек получил ранения. В Золочеве, Богодуховского района, также ранен один гражданский", - говорится в сообщении.

Также, как отметили в ОВА, в результате обстрелов оккупантов пострадали двое жителей села Андреевка, Изюмского района, два человека погибли в городе Балаклея, Изюмского района.

Как ранее сообщал УНИАН, днем 22 июня в результате минометного обстрела села Пришиб Изюмского района Харьковской области, осуществленного оккупантами, погибли пять местных жительниц - во время вражеской атаки женщины были у подъезда многоэтажки.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 23 июня на Харьковском направлении враг обстрелял объекты гражданской и военной инфраструктуры в Харькове и еще семи населенных пунктах.

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