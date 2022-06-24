Нарушение карается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем.

Оккупанты ввели комендантский час в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Режим гетто. В Мариуполе действует комендантский час. Для детей в возрасте до 16 лет с 21:00 до 05:00, для всех остальных с 23:00", - отметил он.

По словам Андрющенко, нарушение карается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем.

Ситуация в Мариуполе:

По состоянию на 20 июня в оккупированном Мариуполе люди по четыре часа стояли на жаре в очереди за хлебом. Также в городе начали грабить пенсионеров.

По состоянию на 22 июня 2022 года в Мариуполе вся линия обороны оккупантов была прикрыта "живым щитом".

Оккупанты строят модульные многоквартирные дома для жителей города. В нескольких сотнях метров от домов - готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как "живой щит".

По состоянию на 23 июня в Мариуполе взрослых мужчин мобилизуют под видом трудоустройства в охранную фирму, а подростков записывают в молодежные военно-патриотические организации.

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