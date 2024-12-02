Оккупанты пытаются просачиваться в тыл Сил обороны для диверсий.

Быстрое оперативное продвижение противника на Харьковщине Силам обороны удалось приостановить. Об этом сказал командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По его словам, для противника Харьковская область является одним из приоритетов и первоочередная задача у них - оккупация Левобережного Купянска с последующим выходом на правый берег. В то же время Федоренко отметил, что за последний период Силам обороны удалось приостановить продвижение врага и потери территории на отрезке Купянска почти нет.

"Есть некоторые позиции, которые сложны максимально и являются переходными из рук в руки. Но в целом такое быстрое оперативное продвижение противника Силам обороны удалось приостановить. Более того, первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии "Буревій" провела ряд мероприятий, которые позволили почти выбить противника из леса, который находится возле Колесниковки", - подчеркнул он. То есть ВСУ находятся не только в активной обороне, но и формируют предпосылки для того, чтобы максимально врага выбить с тех позиций, которые ему не удалось в полной мере занять и закрепиться.

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Федоренко также рассказал о ситуации в районе реки Оскол, где противнику удалось высадить определенное количество групп на правый берег.

"Надо понимать, что там, где враг не получает успеха в лобовой атаке, а на Купянщине противник несет более чем существенные потери - ежедневно более 100 военнослужащих на узких отрезках, то он начинает прибегать к различным мерам, в частности, очень часто надевают украинскую форму и пытаются просачиваться к нашим тыловым частям. Когда они просачиваются, то пытаются обнаружить наши пилотные группы, склады и провести диверсионные мероприятия по их уничтожению", - рассказал военный.

По его словам, иногда враг работает по другому варианту - затаивается до тех пор, пока по фронту не начнутся активные действия и тогда активизируется в тылу. При этом добавил, что большая часть таких групп противника разоблачается и ликвидируется.

"Силами обороны группы противника были обнаружены, и на текущий момент осуществлен ряд мероприятий по почти полной зачистке правого берега от представителей российских оккупационных войск. Поэтому о форсировании реки Оскол не стоит говорить. Стоит говорить лишь о том, что Силы обороны эффективно выполнили поставленную задачу - своевременно обнаружили и уничтожили врага", - констатировал Федоренко.

Он отметил, что в ноябре только в живой силе батальон "Ахилес" вывел из строя 600 российских оккупантов - более 250 уничтожил, а остальные - это раненые, которые потеряли способность выполнять боевые задачи на передовой.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий сказал сегодня, 2 декабря, в эфире "Radio NV", что сейчас есть "очень большая" угроза того, что россиянам удастся захватить город Купянск Харьковской области. Враг здесь использует "тактику тараканов", наползая сотнями, в частности для переправки через реку Оскол.

Аналитики DeepState сообщали о форсировании россиянами реки Оскол на Харьковщине в нескольких местах. Кроме того, эксперты отмечали, что россиянам удалось зайти в сам Купянск, но впоследствии Силы обороны зачистили город от врага.

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