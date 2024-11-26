Освобождение Купянска - редкая хорошая новость для украинской армии. В то же время, указывает аналитик, россияне под Купянском, скорее всего, не намерены отступать.

Украинские силы подвергаются беспощадному давлению в двух критических секторах на фронте - в Курской области и в Донецкой области. Однако, как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, есть один участок фронта, где украинцы могут иметь импульс - в районе Купянска Харьковской области на северо-востоке Украины. Сегодня оперативно-стратегическая группа "Хортица", которая контролирует около 10 украинских бригад на этом участке, заявила, что ее войска отбросили российских оккупантов.

Как отмечает Акс, российские штурмовые группы, очевидно, из 25-й мотострелковой бригады, вошли в город две недели назад. Российские войска также попытались обойти защитников Купянска, переправившись через реку Оскил на лодках. Украинцы отразили этот маневр.

Наступление всегда требует больше ресурсов, чем оборона, и все преимущества в людях и технике, которые были у русских в этом районе, были недостаточны, чтобы закрепить их успехи в Купянске, отмечает Акс.

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"Кроме того, в состав ОСГ "Хортица" входит опытная 14-я механизированная бригада, которая не была разгромлена российскими атаками или разделена и рассеяна украинскими командирами, отчаянно пытавшимися укрепить Курскую и Донецкую области", - пишет он.

Как отмечает аналитик, освобождение Купянска — редкая хорошая новость для украинской армии в преддверии инаугурации Дональда Трампа. В то же время, указывает он, россияне под Купянском, скорее всего, не намерены отступать.

"Если они не смогут полностью захватить город, они могут укреплить свои позиции вдоль реки Оскил, которая протекает через Купянск и в значительной степени определяет линию фронта в этом районе", - пишет Акс.

Ситуация возле Купянска - последние новости

Как сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, украинские защитники смогли отбросить российских оккупантов от Купянска и контролируют ситуацию на подступах к городу.

Волошин также рассказал, что техника и личный состав, которые оккупанты пытаются переправить на другой берег реки Оскол, сразу уничтожается огневыми средствами, в том числе дронами.

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