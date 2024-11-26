Они не приводят деталей этой операции.

Силы обороны Украины завершили зачистку Купянска Харьковской области от российских оккупационных войск.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский аналитический проект DeepState. Они обновили свою карту боевых действий. Согласно данным аналитиков, захватническая армия Российской Федерации имеет новые продвижения на фронте:

"Враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, а также в Раздольном и Курахово".

Прорыв россиян в Купянск

Напомним, 13 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о попытке российских захватчиков прорвать украинскую оборону возле города.

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Заявлялось, что украинские защитники отбивали четыре волны штурмов. Часть оккупантов была переодета в форму образца украинских Вооруженных сил.

Тогда DeepState писал, что в лесу подбили один транспортер, второй поразили уже в районе улицы Некрасова. Полтора десятка захватчиков выбежали из него и разбежались по местным домам. Также украинские бойцы подбили танк и уничтожили часть вражеского десанта.

Аналитики сообщили, что российское командование выслало подкрепление, однако украинские защитники поразили и его.

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