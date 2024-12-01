Кроме того, возле Новомлинска российские захватчики попытались выйти на Фиголовку.

Российские оккупационные войска снова форсировали реку Оскол на Харьковщине. Это произошло возле населенного пункта Масютовка, сообщает проект DeepState.

"Уже второй плацдарм врага на западном берегу реки Оскол образовался возле Масютовки. Кацапы пытаются укрепиться южнее Двуречной", – говорится в сообщении.

Кроме того, возле Новомлинска российские захватчики попытались выйти на Фиголовку. Враг потерпел неудачу.

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"Пока ситуация сложная, Силы Обороны Украины пытаются ее стабилизировать", – добавили в DeepState.

Авторы также проиллюстрировали сообщение о форсировании реки Оскол картой:

Напомним, ранее DeepState сообщал, что оккупанты десантировались через реку Оскол южнее поселка Новомлинск.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Вражеские штурмы усилились, к тому же, враг пытается "проскочить" в тыл сквозь позиции украинской пехоты и навязать бои уже там. Логистика по городу Часов Яр затруднена.

Кроме того, оккупанты имеют "значительные продвижения" в Курахово Донецкой области. Как информирует DeepState, также враг пытается прорваться в село Старые Терны, чтобы выйти в тыл защитников города.

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