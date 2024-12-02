Россиянам удается форсировать Оскол во многих местах, отметил Дикий.

Сейчас есть "очень большая" угроза того, что россиянам удастся захватить город Купянск Харьковской области. Об этом в эфире "Radio NV" заявил экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Ничего супернелинейного россияне там не делают. Они по всему фронту наступают одинаково, Купянск - не исключение. Я это называю тактикой тараканов. Когда на вас наступает сотня тараканов - каждый из них мелкий и каждого вы можете спокойно тапком прихлопнуть. Но когда их ползет сотня, то вы реально не успеваете. И сколько бы вы ни бегали с тапком, какое-то количество проскочит", - сказал Дикий.

Он добавил, что россияне применяют эту тактику на разных участках фронта. На Харьковщине эта тактика отличается лишь тем, что там основной линией обороны стала река Оскол.

Видео дня

"Они во многих местах пытаются ее форсировать. Точнее во многих местах они ее форсируют. Но большинство этих групп сразу там ложатся. Но у них такая ставка и есть. Они посылают 10 групп с расчетом, что 8 из них вообще не дойдут, 2 дойдут и одна из них сможет закрепиться. Их это устраивает", - добавил Дикий.

Ситуация под Купянском: что надо знать

Накануне аналитики DeepState сообщили о форсировании россиянами реки Оскол на Харьковщине в нескольких местах. Кроме того, эксперты отмечали, что россиянам удалось зайти в сам Купянск, но впоследствии Силы обороны зачистили город от врага.

По мнению аналитиков Forbes, причинами того, что россиянам не удалось удержаться в Купянске является недостаток преимущества в живой силе, а также слаженные действия опытных бригад. В то же время эксперт отмечает, что россияне вряд ли оставят попытки наступления вокруг города. И если им не удастся захватить сам Купянск, то они попытаются окружить его, увеличив плацдарм у реки Оскол.

Вас также могут заинтересовать новости: