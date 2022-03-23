Россиянин отметил, что пока командование не сообщает, сменят ли их в ближайшее время.

Российский оккупант рассказал, что силы обороны Украины дают мощный отпор врагу. Ликвидированы не только тысячи солдат, но и командирский состав.

Об этом оккупант рассказал в телефонном разговоре с женой, который удалось перехватить.

"Нам сказали, что мы в передовом эшелоне, первом эшелоне находимся. 5-я танковая бригада хорошо п*зды ухватила. Командир дивизиона там погиб. Командир танкового батальона вчера, ой, позавчера. Двух лейтенантов вчера ранило. 1 тяжелый, в спину осколок прилетел, в позвоночник", - рассказал оккупант.

В то же время жена посоветовала ему не брать от местных воду и пирожки. Россиянин попросил ее не рассказывать о бомбежках женам других военных.

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