Более 360 детей получили ранения.

С начала войны оккупанты убили 200 детей и более 360 получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщает Офис генерального прокурора.

Начиная с 24 февраля 2022 года 560 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

"Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, 200 детей погибли и более 360 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 117, Киевской области - 105 (в столице - 16), Харьковской области - 88, Черниговской области - 54, Херсонской области - 41, Николаевской области - 40, Луганской области - 36, Запорожской области - 23, Сумской области - 16, Житомирской области - 15.

В частности, 15 апреля российские военнослужащие обстреляли один из районов Харькова. В результате обстрела пострадало 5 детей, двое из которых погибли, среди них 7-месячный малыш. 14 апреля на окраине пгт Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда получил ранение 15-летний парень.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью.

Ранее сообщалось, что российские оккупантами из Украины насильно вывезли более 45 тысяч человек. При этом президент Владимир Зеленский указал, что детей разлучают с родителями и хотят направить на незаконное усыновление в российские семьи. В РФ заставляют маленьких украинцев выучить русский язык.

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