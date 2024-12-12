"Финн" рассказал, что больше - за снижение верхнего "порога", потому что армия должна быть моложе и нельзя на "дедах" выиграть войну.

В Украине нет проблем с мобилизационным ресурсом, есть только недопустимое отношение определенного количества мужчин к службе. Такое мнение в интервью Укринформу высказал Дмитрий Финашин - Герой Украины, офицер НГУ с позывным "Финн". Военный поделился своим мнением также относительно мобилизации женщин и участия их в войне.

По его словам, отсутствие мотивации среди граждан на человеческом уровне у него вызывает возмущение, потому что он сам в 21 год пошел в армию, и отдал лучшие годы службе, а затем - войне. Иногда возникает вопрос: ради чего? Чтобы кто-то жил себе спокойно, мол, "мой дом - моя крепость"? Но это неправильно. Он отдал здоровье за страну, а в ответ видит людей, которые избегают мобилизации и называют нападение РФ "войной политиков". Офицер считает такое отношение несправедливым.

"Нужна мне твоя крепость, мужчина! У меня своя крепость с такими темпами могла быть, я бы сидел и жил свою лучшую жизнь", - говорит он.

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По его словам, проблем с мобилизационным ресурсом в Украине нет. В крупных городах, таких как Киев, достаточно просто посмотреть на поток людей на улице. Даже если отсеять женщин, пенсионеров и тех, кто не пригоден к службе, все равно остаются тысячи потенциальных бойцов. Люди должны понять: мы - часть одного государства, и защищать его - обязанность каждого.

"Стань на светофоре в Киеве - и за один красный свет перед тобой батальон проедет... Это нормальные, не дяди по 50-60 лет, у которых уже здоровье, в принципе, выпало куда-то там... Ты - часть этого государства, этого организма и не можешь сидеть в своей ракушке маленькой. Потому что если ты закроешься, все закроются, то потом, как в 2022 году, пришли бы россияне домой, постучали и сказали: поехали на проверочку в подвал, на криптоанализ паяльником - и тогда было бы очень весело", - сказал Финн.

Он также высказал свое отношение относительно снижения мобилизационного возраста. По его мнению, есть плюсы и минусы. С одной стороны, молодые люди - это будущее нации, и привлекать их в армию болезненно. Но с другой стороны, именно молодежь является самыми эффективными бойцами. В 20 лет организм выносливый: можно долго не спать, переносить тяжелые условия и быстро учиться. Молодые люди, как губка, усваивают новые навыки, адаптируются к любым условиям и могут выполнять самые сложные задачи. Зато старшие люди, даже с опытом, физически менее выносливы. Поэтому важно сосредоточиться на омоложении армии и повышении ее эффективности. Офицер объяснил:

"Ты горячий, у тебя есть запал, инициатива, у тебя есть это детское любопытство и жажда обучения, ты, как губка, впитываешь всю информацию, ты мастер спорта по всему, что происходит на войне. Надо - крутишь "воги", надо - летаешь, надо - взял винтовку, стреляешь, пулеметы, инженерка, и все ты делаешь, и все тебе интересно, потому что ты молодой...".

"Финн" рассказал, что больше - за снижение верхнего "порога", потому что армия должна быть моложе и нельзя на "дедах" выиграть войну.

"На них все держится, они лупятся до последнего, сидят в тех окопах, в тех посадках и, типа, говорят: пусть сын мой живет, а я за него повоюю. Но было бы значительно эффективнее, и КПД был бы выше, если бы там сидели не деды, а пацики по 20 лет", - отмечает Финашин.

Что касается мобилизации женщин, здесь, по мнению военного, все сложнее. Женщины уже выполняют важную роль в медицинских подразделениях, штабах и на других должностях, где их труд является незаменимым. Однако отправлять женщин на передовую или массово мобилизовать, по словам "Фина", нецелесообразно. Этот вопрос требует точечного подхода. Женщины, которые хотят служить, обычно сами приходят и становятся в ряды ВСУ, и этого достаточно.

Женщины также могут отвлекать мужчин, особенно в изолированных условиях войска, где длительное время отсутствует общение с внешним миром. Это дополнительный фактор, который нужно учитывать, - признал военный:

"Я не буду говорить о негативном факторе, о том, что мужчины там отвлекаются и все остальное, хотя это есть на самом деле. В нашем подразделении предыдущем, где я служил, было такое обычное право, правило не брать женщин в него. В батальоне, конечно они были, а в роте - нет, потому что хочешь или не хочешь, ты находишься в изоляции от мира, цивилизации, сидишь с теми мужиками небритыми, немытыми, зачуханными в том окопе, а потом приезжаешь куда-то на КСП, - а там ходят женщины, и природа берет свое...".

Мобилизация в Украине - мнение военных

Напомним, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин считает, что в Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет потому, что молодые люди быстро учатся и являются "движущей энергией". По его словам, в указанной бригаде воюет много молодежи.

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