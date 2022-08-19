Временно командовать Черноморским флотом России будет экс-начальник Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова.

Черноморский флот Российской Федерации получил временно исполняющий обязанности командующего - на эту должность назначен вице-адмирал Виктор Соколов, он уже похвастался ожиданиями будущего боевого пополнения.

В 2022 году запланирована поставка в ЧФ России 33 единиц новых и модернизированных образцов техники и вооружения, рассказал временный командующий в рамках сбора, в котором участвовали офицеры-выпускники высших учебных заведений Минобороны страны, пишет "Новый Севастополь".

"…Из них - 12 кораблей и судов обеспечения, 21 единица специальной техники", - сказал Соколов.

19 августа Соколов заявил, что его назначили временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, пишет ТАСС.

"Я… назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом", - заявил он и добавил, что такой приказ глава Минобороны Сергей Шойгу подписал 10 августа.

Ранее Виктор Соколов занимал пост начальника Военно-морской академии им. адмирала Кузнецова.

Ранее СМИ писали, что в России уволен командующий Черноморским флотом Игорь Осипов. Стоит отметить, что он оставался на должности даже после того, как украинские военные уничтожили флагман ЧФ России - ракетный крейсер "Москва".

Сведения об увольнении Осипова появились после того, как в захваченном РФ Крыму произошли взрывы на военном аэродроме "Саки", в результате которых были уничтожены девять российских самолетов.

Самолеты с этого аэродрома с начала полномастабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, летали бомбить материковую часть Украины.