Не менее половины состава морской авиации Черноморского флота было выведено из строя при налете на авиабазу.

Черноморский флот перешел в оборонительную позицию после серии неудач.

Об этом пишет CNN со ссылкой на западных официальных лиц.

Они заявили, что не менее половины состава морской авиации Черноморского флота было выведено из строя при налете на авиабазу.

Согласно опубликованным данным, в состав морской авиации флота, 34-го морского штурмового авиационного полка, входят две эскадрильи общей численностью около двух десятков боевых самолетов (включая самолеты Су-24М и Су-30СМ). По предварительным оценкам, по меньшей мере семь, а может и 10 самолетов были повреждены или уничтожены во время атаки.

У России еще есть десятки боевых самолетов на двух других базах в Крыму, но они специально не закреплены за Черноморским флотом, пишет издание.

Украинские силы, вероятно, имеют возможность действовать в тылу России. Дальнейшие атаки на юге будут иметь стратегическое влияние на ход войны, все будет зависеть от того, сможет ли Украина поддерживать такой уровень активности.

В же время оккупанты испытывают проблемы с пополнением запасов войск на юге Херсонской области, и, по их оценкам, где-то "несколько тысяч" дополнительных российских войск были переброшены в этот регион в рамках подготовки к возможному украинскому наступлению.

На фоне точных ударов по объектам ЧФ РФ в Крыму Россия тайно сменила командующего Черноморским флотом, о чем писал Институт изучения войны.

Война в Украине: актуальные данные

В течение 19 августа враг вел наступление в районе Борщевой на Харьковском направлении, однако понес потери и отступил. Провалом для оккупантов закончился и штурм вблизи Новодмитровки, Вирнопилля и Курульки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений.

На Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях продолжаются боевые действия.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью содержания занимаемых районов и недопущения контрнаступления подразделений Сил обороны, иногда пытается улучшить тактическое положение.

Вечером, 19 августа, серия взрывов прогремела и в оккупированном Крыму. По данным Института изучения войны, россияне сбили БПЛА над Керченским мостом. В общем, ежедневные вечерние атаки на объекты РФ на полуострове и в Херсонской области заставили врага искать новые места для размещения складов и баз.

По мнению Пентагона, позиции российских войск в Украине значительно ослабли, прогресса их продвижения нет.

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