Российские захватчики продолжают усиливать оккупационный режим на захваченных украинских территориях.

Российские захватчики открыли 58 федеральных пенитенциарных учреждений на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, российские власти продолжают вводить правительственные инициативы на временно оккупированной территории Украины.

В связи с этим, российская академия народного хозяйства и государственной службы начинает магистерскую программу по государственному и муниципальному управлению, которая привьет выпускникам навыки работы на всех уровнях правительства, в том числе на временно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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При этом, российский министр юстиции Константин Чуйченко также объявил, что Россия создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на временно оккупированных территориях Украины.

"Вероятно, что начало магистерской программы направлено на преодоление дефицита квалифицированного персонала на российских правительственных должностях на временно оккупированных территориях Украины", - отмечает разведка.

Также сказано, что это может быть связано с планами российского диктатора Владимира Путина создать новые административные элиты, как это было упомянуто в его обращении к россиянам в прошлом месяце. Кроме того, в январе 2024 года был издан путинский указ о создании нового кадрового резерва.

"Это еще одно доказательство мероприятий по русификации для установления правовых и политических рамок временно оккупированных территорий Украины в соответствие с Российской Федерацией", - отмечается в сообщении.

Сейчас другие подобные меры включают расширение российской системы правосудия, введение российской учебной программы, выдачу российских паспортов и развитие российской телекоммуникационной инфраструктуры.

Война в Украине: новости

В январе стало известно, что российские захватчики стремились увеличить оккупационные карательные органы на временно оккупированных украинских территориях из-за роста движения сопротивления и неспособности подготовить фарс по проведению так называемых "выборов" президента РФ.

26 марта Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что за три месяца зимы российские оккупанты казнили 32-х украинских военнопленных. Это больше, чем за любой предыдущий период.

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