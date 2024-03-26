Кроме того, оккупанты применяли в отношении пленных пытки различного характера.

За три месяца зимы российские оккупанты казнили 32-х украинских военнопленных. Это больше, чем за любой предыдущий период.

Об этом говорится в 38-м отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который обнародовали 26 марта. Он описывает ситуацию с правами человека в Украине в период с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.

"В течение отчетного периода УВКПЧ получило сообщения о казни по меньшей мере 32 недавно захваченных украинских военнопленных в 12 отдельных инцидентах. УВКПЧ подтвердило три из этих инцидентов, в которых российские военнослужащие казнили семерых украинских военнослужащих, вышедших из боя", – говорится в отчете.

Кроме того, эксперты опросили 60 украинских военных, которые недавно были освобождены из плена. Большинство из них подверглись сексуальному насилию. Также имели место угрозы изнасилования и кастрации, избиение или применение электрошока к гениталиям и неоднократное принудительное обнажение, в частности во время допросов и проверок на наличие татуировок.

Убийство украинских пленных россиянами

Российские оккупанты вопреки международному праву казнят украинских пленных, пытают их и содержат в ужасных условиях. Только за зиму в информационное поле попало несколько сообщений о казни бойцов Сил обороны, в частности на востоке. Так, на позиции "Зенит" в Авдеевке россияне расстреляли украинских военных. Причем через соответствующие организации было договорено, что их возьмут в плен, окажут помощь, а затем – обменяют.

Также известно о расстреле украинских воинов в районе Бахмута. Преступление было совершено 24 февраля – на кадрах, снятых с беспилотника, четко видно, что защитники выходили с поднятыми руками и не представляли угрозы.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что случаев расстрела оккупантами украинских пленных гораздо больше, чем говорят публично.

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