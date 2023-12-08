В частности, ВСУ уничтожили четыре вражеских танка, 11 ББМ, одну артсистему и четыре автомобиля.

На Таврическом направлении силы обороны ликвидировали 466 российских оккупантов и 20 единиц военной техники противника.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. "Российские террористы не уменьшают активности своей пехоты. Авдеевка и Мариинка - наибольшее количество боестолкновений. Противник действует при поддержке бронетехники. Задействует авиацию. Сбрасывает КАБы - за минувшие сутки более 40 единиц. Все - на Донетчину", - заявил он.

По словам командующего, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 24 авиаудара, провел 56 боевых столкновений и совершил 648 артобстрелов.

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Тарнавский подчеркнул, что наши защитники и защитницы стойко держат оборону на Авдеевском направлении, общие потери врага составили 466 человек.

"Уничтожено 20 единиц военной техники. В частности, четыре танка, 11 ББМ, одну артсистему, четыре автомобиля. Также был уничтожен один склад боеприпасов. Еще 17 единиц техники врага повреждены", - проинформировал он.

Война в Украине: новости

За прошедшие сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений, из них 30 - на Авдеевском направлении, еще 24 - на Бахмутском.

На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении силы обороны отразили все атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

С тем, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки силы обороны Украины ликвидировали еще 990 российских захватчиков. Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 337 тыс. 220 человек личного состава.

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