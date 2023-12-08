Также украинские бойцы превратили в металлолом еще 8 российских танков.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 990 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 337 тысяч 220 человек личного состава.

Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:

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танков - 5622 (+8 единиц за последние сутки);

боевых бронированных машин - 10508 (+26);

артиллерийских систем - 8057 (+12);

РСЗО - 919;

средств ПВО - 605;

самолетов - 324;

вертолетов - 324;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+20);

крылатых ракет - 1571 (+1);

кораблей/катеров - 22;

подлодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 10591 (+30);

специальной техники - 1159 (+3).

При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.

Война в Украине - ситуация на фронте 8 декабря

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений, из них 30 - на Авдеевском направлении, еще 24 - на Бахмутском.

На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

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