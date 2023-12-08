За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 990 российских захватчиков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 337 тысяч 220 человек личного состава.
Кроме того, РФ потеряла на поле боев в Украине:
- танков - 5622 (+8 единиц за последние сутки);
- боевых бронированных машин - 10508 (+26);
- артиллерийских систем - 8057 (+12);
- РСЗО - 919;
- средств ПВО - 605;
- самолетов - 324;
- вертолетов - 324;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+20);
- крылатых ракет - 1571 (+1);
- кораблей/катеров - 22;
- подлодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 10591 (+30);
- специальной техники - 1159 (+3).
При этом в Генштабе добавили, что указанные данные уточняются.
Война в Украине - ситуация на фронте 8 декабря
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений, из них 30 - на Авдеевском направлении, еще 24 - на Бахмутском.
На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак в районе Синьковки Харьковской области. А на Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки в районе населенного пункта Терны Донецкой области.