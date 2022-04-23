Сообщается о том, что оккупанты пытаются продвигаться в сторону Барвенково

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины в Харькове не прекращаются обстрелы.

Об этом сообщает местный канал.

В 05:33 в Харькове была объявлена воздушная тревога. Также сообщается о том, что оккупанты пытаются продвигаться в сторону Барвенково. Идут ожесточенные бои.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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