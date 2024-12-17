Подавляющее количество таких групп уничтожается защитниками Украины.

На Харьковщине российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) переодеваются в украинскую форму. Об этом рассказал командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Постоянно диверсионно-разведывательные группы противника в рамках программы "Маскарад" переодеваются в украинскую форму и пытаются просачиваться через наши боевые порядки. Подавляющее количество таких групп Силами обороны обнаруживается и уничтожается", – сказал он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Федоренко подчеркнул, что украинские спецслужбы умеют работать "четко и качественно". Хотя их работы не видно широкой общественности, она очень ощущается с точки зрения обеспечения обороноспособности.

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"Иногда бывает так, что враг думает, что он действует в интересах российских оккупационных войск, а на самом деле он уже действует в интересах Сил обороны, просто еще об этом не знает", – констатировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов (Осман) заявил, что Кураховское направление постепенно сыпется. Российские войска подтянули туда часть резервов с Покровского направления.

Кроме того, россияне срезают Времевский выступ, что грозит окружением украинских военных. В DeepState сообщают, что сейчас самая сложная ситуация наблюдается в районе Большой Новоселки на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожево.

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