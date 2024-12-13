Ежедневно на Покровском направлении уничтожают до 400 оккупантов, сообщил представитель ОСГВ "Хортица".

Вражеских диверсионно-разведывательных групп в городе Покровск Донецкой области нет, бои в окрестностях города не ведутся. Об этом в эфире телемарафона сказал Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Он отметил, что на Покровском направлении украинские защитники за прошедшие сутки остановили 47 штурмовых и наступательных действий противника. По его словам, продолжаются бои с превосходящим в живой силе противником.

"Нашему руководству приходится принимать нестандартные решения, прежде всего, для повышения устойчивости нашей обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. В подавляющем большинстве бои носят жесткий характер", - сказал Волошин.

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Он добавил, что российская армия бросает все имеющиеся силы и средства, чтобы прорвать оборону украинских войск.

Представитель ОСГВ "Хортица" сообщил, что на Покровском направлении за прошедшие сутки уничтожили почти 300 оккупантов убитыми и ранеными, а ежедневно там россияне теряют до 400 человек.

Командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады, который в июне 2022 года получил звание Герой Украины, Виталий Литвин сказал в эфире телемарафона, что враг на Покровском направлении улучшил свое тактическое положение вблизи населенных пунктов Шевченко, Новый Труд.

"Там есть железная дорога, вдоль которой враг продвигается в сторону населенного пункта Покровск. Он постоянно наносит артиллерийские удары", - подчеркнул он.

По его словам, враг несколько недель назад выдвинулся в направлении населенных пунктов Шевченко и Лысовка и таким образом "сделал "клещи скорпиона", и по центру подтягивает свою линию фронта:

"Таким образом они смогут освободить дополнительные силы, чтобы перенаправить их на наиболее уязвимые участки в Силах обороны и там продолжать давить, чтобы выйти к Покровску".

По его словам, у врага большие потери, но это мало ощущается, потому что задействуются резервы.

"Бывают такие дни, что происходит боевые столкновения и враг выдвигает взвод - 30 военнослужащих РФ, его уничтожают Силы обороны, а через 40 минут выдвигается такая же группа, которая просто переступает тела своих собратьев, переступает раненых и продолжает проводить штурмовые действия. Они даже иногда не проводят медицинскую эвакуацию", - рассказал Литвин.

Бои за Покровск - что сообщалось

Как писал УНИАН, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что укрепрайон ВСУ, который оккупанты достаточно легко захватили, расположен между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко в районе Покровска. По его словам, враг приблизился к важному узлу обороны, к которому подходят восемь дорог с разных направлений и сейчас враг осуществляет основные действия на населенные пункты Шевченко и Новотроицкое, что к югу от Покровска. Там происходят контратаки с нашей стороны.

Згурец сообщил, что вокруг Покровска минимум три линии обороны, и сейчас противник находится на одной из них. он отметил, что Покровск хорошо фортифицирован, но важно, чтобы сочетались фортификации и наши силы на тех участках, потому что ситуация, связанная с определенным опорным пунктом вблизи Шевченко, вызывает вопросы.

В то же время он сказал, что в окрестностях Покровска появляются ДРГ, однако Силы обороны их уничтожают.

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