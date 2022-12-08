После начала полномасштабного вторжения РФ он пошел защищать Украину.

Ужасная новость всколыхнула украинский шоу-бизнес: на войне погиб юморист, участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко. Об этом в Телеграмм-канале шоу сообщили коллеги артиста.

Свое сообщение коллеги погибшего сопроводили черно-белым фото Гаркавко и поблагодарили его за то, что он их защищал все это время:

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе, друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром".

Напомним, в начале сентября на фронте погиб Василий Довбня, участник "Лиги Смеха" в команде "Парк Шевченко".

Кто такой Ярослав Гаркавко

Гаркавко известен зрителям "Лиги Смеха" как актер в составе команд "ОГО" и "Воробушек". После начала полномасштабной войны РФ артист пошел защищать Украину на фронт. В конце декабря Ярославу должно было исполниться 27 лет.

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