В апреле он записался в Интернациональный легион.

На войне в Украине погиб американский ветеран Дейн Партридж. Ему было 34 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Бывший пехотинец из Айдахо получил критические травмы на Луганщине, во время российской атаки на его подразделение. Он был подключен к системе жизнеобеспечения, но во вторник скончался.

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В апреле Партридж написал завещание и купил билет в Польшу, где записался на службу в Интернациональном легионе. По словам его сестры Дженни Корри, мужчина почувствовал духовный призыв присоединиться к украинцам.

"Он твердо чувствовал почти каждой костью своего тела, что ему нужно идти и что ему нужно сражаться. Когда он ушел, это было для меня волнительно, потому что в глубине души я знал, что это будет последний раз, когда я его увижу", - сказала она.

По словам его родных, Дейн продолжил сражаться даже после того, как этим летом был ранен осколком растяжки.

Его жена и пятеро детей смогли попрощаться с ним по видеосвязи, пока он был в коме.

"Его позывной был "Птица" - Дейн Партридж, позывной "Птица". Поэтому, когда увидите птицу, подумайте о моем сыне", - сказала его мать.

Что такое Интернациональный легион

​Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, президент Владимир Зеленский призвал иностранных граждан присоединиться к борьбе против оккупантов.

После этого в Украине создали "Интернациональный легион", в который и вошли иностранные бойцы из 52 стран мира.

Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины являются комбатантами и имеют соответствующие права.

В рамках недавного большого обмена военнопленными из российского плена освободили иностранцев, защищавших Украину.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты назначили им приговор - долгий срок заключения или смертную казнь.

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