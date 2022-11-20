Бессон приехал в Украину бороться за ее свободу.

Умер сооснователь "Интернационального легиона" в рядах ВСУ, француз Гастон Бессон, о чем говорится на странице военного.

Причины смерти родные и близкие Бессона не уточняют. Нет и официальной информации, подтверждающей его гибель.

В начале лета Бессон давал интервью французским СМИ, в котором объяснял, что приехал в Украину бороться за ее свободу.

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Воевал в Европе, Азии и Латинской Америке. Имел военный опыт, начинал в десантных войсках, продолжил в спецназе.

Бессон сообщал, что занимается поиском новобранцев среди иностранцев. "Наемником" Бессон считать себя отказывался, поскольку бойцам батальона никто не платит.

Интернациональный легион – что известно

Интернациональный легион ТрО – воинская часть, в которой служат военные добровольцы – граждане других стран. Создана украинским правительством по инициативе Зеленского по борьбе с вторжением России. Это один из нескольких украинских добровольческих батальонов, сформированных с 2014 года.

Многие иностранцы из Интернационального легиона обороны Украины побывали в горячих точках — под Киевом, Харьковом, в Лисичанске и Мариуполе.

Иностранные граждане служат в составе батальонов Сил территориальной обороны, морской пехоты в полку "Азов".

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