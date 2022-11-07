Погибший боец участвовал в контрнаступлении Украины на востоке.

На востоке Украины погиб боец Интернационального легиона – гражданин США Тимоти Гриффин.

Как сообщила NBC News пресс-секретарь легиона, Гриффин участвовал в контрнаступлении Украины на востоке. Его подразделение попало под обстрел российских оккупантов. Отмечается, что мужчина погиб в бою.

"Мы поддерживаем связь с семьей (Гриффина – ред.). Интернациональный легион и Вооруженные силы Украины занимаются процессом репатриации совместно с семьей, выполняя их пожелания и указания", – добавила пресс-секретарь легиона.

Видео дня

В Интернациональном легионе не стали предоставлять более подробную информацию о погибшем военном. Там сослались на соображения оперативной безопасности и конфиденциальности.

При этом два источника на условиях анонимности сообщили NBC News, что Гриффин был родом из штата Нью-Йорк и воевал в Харьковской области.

Интернациональный легион

28 февраля 2022 года, в начале вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании нового воинского подразделения – Интернационального легиона – для противодействия российским оккупантам. Позднее стало известно, что на стороне Украины в составе легиона воюют граждане 52 стран.

В конце апреля 2022 года известный военный аналитик американского телеканала MSNBC и отставной офицер разведки ВМС США Малкольм Нэнс присоединился к ВСУ для защиты Украины от российской агрессии.

Кроме того, на стороне Украины воевал и сын племянника бывшего президента США Джона Кеннеди. Он был членом Интернационального легиона ВСУ и участвовал в боях на северо-восточном фронте.

13 октября 2022 года стало известно о смерти еще одного американского военного в Украине. Ветерану Дейну Партриджу было 34 года. Бывший пехотинец из Айдахо получил критические травмы на Луганщине, во время российской атаки на его подразделение.

Вас также могут заинтересовать новости: