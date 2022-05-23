В то же время США и ряд других стран решительно поддерживает идею значительного ослабления России.

Война в Украине может завершиться полным крахом Российской Федерации. Однако на Украину будут давить и не дадут окончательно ослабить агрессора.

Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

Романенко прокомментировал публикацию Wall Street Journal о пять сценариев окончания войны в Украине и их вероятность. Первым из них журналисты назвали крах России.

"В принципе, я считаю это возможным, хотя чем больше будет военный успех Украины, тем больше будет давление западных стран на Украину, таких как Франция, Германия, Италия, поскольку, по их мнению, России необходимо сохранить, ее лицо, структуру. Если у украинцев будет выходить, европейцы будут подталкивать Украину к тому, чтобы она остановилась на рубежах 23 февраля. Они не заинтересованы в полном освобождении наших территорий Крыма и Донбасса", - отметил Романенко.

Однако генерал подчеркнул, что крайне важна позиция США. Он напомнил, что на заседании 46 министров обороны, которое прошло на базе Rammstein, было решено, что будут поддерживать до уровня ослабления России, то есть до состояния, когда она не сможет осуществлять агрессию.

"Европейцам нужно ослабление России, но не настолько, потому что часть элит этих стран куплена Путиным на газовые доллары. И теперь он использует их, чтобы спастись в этой ситуации. Но США хотят уменьшить потенциал России еще больше", - заметил Романенко.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт заявил, что России грозит крах, как только критически уменьшится поток доходов от экспорта ресурсов, уменьшится способность покупать местные элиты или подавлять их силой, это поднимет на поверхность региональные противоречия.

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