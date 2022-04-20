Также он обратился к мариупольцам, которые уже выехали, с просьбой каким-либо способом связаться с родственниками в Мариуполе и рассказать о возможности выехать из города.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко призвал мариупольцев эвакуироваться из города.

Об этом сообщается в Telegram-канале мариупольского городского совета.

"Родные мариупольцы, за эти долгие и невероятно тяжелые дни вы выживали в нечеловеческих условиях. Вы находились в информационном вакууме, без доступа к какой-либо информации. Вы могли слышать разное. Но я хочу, чтобы вы знали главное – вас ждут в Запорожье. Там безопасно. Не бойтесь и эвакуируйтесь в Запорожье, где вы получите всю необходимую помощь – продукты питания, медикаменты, предметы первой не

Он отметил, что 200 тыс. мариупольцев уже смогли выехать из города.

"И обращаюсь к мариупольцам, которые уже выехали и сегодня находятся в безопасности. Если у вас остались родственники в Мариуполе, пытайтесь связаться с ними всеми способами. Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно", - призвал он.

В горсовете напоминают, что сегодня в 14:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Определена точка сбора и посадки людей в автобусы – улица Таганрогская напротив Пивзавода.

Предусмотрена последующая дополнительная посадка людей в двух локациях: на проспекте Победы, 1 возле заводоуправления "Азовстали" и на бульваре Шевченко на кольце возле Порт-Сити.

Маршрут движения колоны: Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Кроме этого, Бойко сообщил, сколько людей планируют эвакуировать по "зеленому" коридору сегодня. По его совам, это будет 90 больших автобусов, которые смогут вместить примерно 6 тыс. человек. При этом, он отметил, что эвакуацию ждут 100 тыс. человек. "Мы будем работать, чтобы все автобусы были заполнены людьми", - сказал Бойченко.

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